شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستعد للأهلي الليبي بمواجهة ودية أمام بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعود لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من 14 أغسطس وحتى 24 من نفس الشهر، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دورالـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.
وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب، فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.
وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.
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