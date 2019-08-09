شكرا لقرائتكم بدء مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام تايوان فى مونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت منذ قليل مباراة منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، أمام نظيره التايوانى فى ثالث لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا . وجاء مشوار منتخب ناشئين كرة اليد، فى البطولة بفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا أول أمس الأربعاء فى ثان مواجهاته بنتيجة 28 / 24 . Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام تايوان فى مونديال مقدونيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.