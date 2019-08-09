شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الاسكواش : ربنا يبعد عنا الإصابات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش " في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته الغامرة بفوز منتخب مصر للناشئات ببطولة العالم بالمنافسات الفردية ومنافسات الفرق تحت 19 عاماً والتي أقيمت في ماليزيا.
وأكد أن مصر قادرة على مواصلة هيمنتها على عرش الاسكواش العالمي لسنوات عديدة مقبلة في ظل المستوى القوي الذي يقدمه اللاعبين، خاصة بعد أن حققت البعثة المصرية في هذه النسخة العلامة الكاملة بحصد لقب بطولة العالم للناشئات بالإضافة إلى 6 ميداليات بالمنافسات الفردية ناشئين وناشئات، وقال خليفة "ربنا يبعد عننا الاصابات ونستمر في حصد البطولات".
كما أثنى رئيس اتحاد الاسكواش على دور الدولة في دعم اللعبة في الفترة الأخيرة وتواجدها في الصورة بالتكريم و تحفيز أبطال مصر في اللعبة باستمرار.
وتوج منتخب مصر للناشئات ببطولة العالم للاسكواش للمرة التاسعة في تاريخ البطولة والسابعة على التوالي، وذلك بعد الفوز على ماليزيا أصحاب الأرض بنتيجة 2/0.
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