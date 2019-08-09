شكرا لقرائتكم الأندية المصرية مهددة بالاستبعاد من المشاركة فى البطولات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجه 3 أندية مصرية أزمة قد تصل لحد الاستبعاد خلال الفترة المقبلة من المشاركة في البطولات الافريقية بسبب المتأخرات الخاصة للاعبين لأكثر من موسم.
وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الكاف أرسل خطاب للجبلاية يفيد بإحالة أى نادي عليه متأخرات مالية للاعبين إلى لجنة الإنضباط التابعة للكاف، مضيفاً أن العقوبات قد تصل إلى حد سحب رخصة الإحتراف من أي نادي و بالتالي إستبعاده من المشاركة فى البطولات الأفريقية.
وأضاف المصدر، أن بعض الأندية عليها متأخرات مالية لأكثر من لاعب لم يتم حلها بعد، وأخرى لديها متأخرات لصالح الضرائب، مؤكداً أن لجنة التراخيص التابعة للكاف ستطلب خلال الفترة المقبلة ميزانية الأندية المشاركة فى أفريقيا والتى تطالب فيها بأن كل نادٍ لا توجد عليه مديونيات.
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