شكرا لقرائتكم الأهلي يسدد 20 مليون جنيه لبيراميدز دفعة واحدة بسبب "قفشة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد النادي الاهلي مبلغ 20 مليون جنيه لنادي بيراميدز نظير التعاقد مع محمد مجدي قفشة، أواخر الأسبوع الماضي، الذى ارتدى القميص الأحمر قبل أيام بعد مفاوضات بين مسئولو القلعة الحمراء وإدارة بيراميدز، حيث تدخلت عدة أندية للإفساد الصفقة على الأهلي إلا أن رغبة اللاعب حسمت المفاوضات.

وتعاقد الاهلي مع قفشة منذ أيام قادماً من بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه حيث وقّع اللاعب عقداً لمدة خمسة مواسم.

وشارك قفشة في تدريبات الاهلي الماضية وتم قيده في قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً للظهور الأول في الفترة المقبلة التى يسهلها المارد الأحمر بمواجهة "إطلع بره" ببطولة أفريقيا.

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وقام مسئولو الاهلي بتسديد مبلغ الـ20 مليون جنيه على "دُفعة واحدة" حسب الإتفاق والعقد الموقع بين الطرفين.

ويلتقي الاهلي بعد غد ، الأحد، بإستاد برج العرب مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا