فراعنة اليد يتقدمون على تايوان 18-15...

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جدة - عمرو شويل تقدم منتخب كرة اليد للناشئين على نظيره التايوانى بنتيجة 18 /15 فى الشوط الأول الذى إنتهى من عمراللقاء الذى يجمعهما فى ثالث لقاءات مصر بكأس العالم المقام فى مقدونيا . ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لصناعة فارق الأهداف من أجل تحقيق الانتصار الثانى فى المنافسة بعدما تلقى خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية . Advertisements يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف .

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