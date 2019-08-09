عودة البريميرليج.. موعد مباراة ليفربول ونوريتش اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا
يستضيف ليفربول، نظيره نوريتش سيتي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب آنفيلد، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول الموسم الجديد كوصيف بطل البريميرليج، ويأمل في الفوز باللقب هذا العام.
وخسر ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية، منذ أيام على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح.
على الجانب الأخر، صعد نوريتش سيتي حديثا إلى البريميرليج، بعد أن حقق لقب الشامبيونشيب للموسم المنصرم، ويسعى لتقديم أداء قوي أمام الريدز، في افتتاح مشوار البطولة.
تشكيل ليفربول
لن يفتقد ليفربول في افتتاحية الدوري هذا العام أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق يورجن كلوب جاهزة لخوض اللقاء.
ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:
الحارس: أليسون
الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد
الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- أوريجي (ماني)
القناة الناقلة والمعلق
تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق: رؤوف خليف
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