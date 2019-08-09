شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي ينفي فسخ التعاقد مع عمرو جمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى نادي الصفاقسي التونسي فسخ تعاقده مع مهاجم الأهلي عمرو جمال بسبب طلبه للتجنيد الإجباري في مصر.

وأصدر الصفاقسي بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وقال:” تم استخراج بطاقة اللعب لعمرو جمال بالفعل”.

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وتابع:”أن الأخبار التي تروج حول فسخ الإرتباط مع اللاعب المصري لا أساس لها من الصحة وأن النادي احتراماَ للوائح الفيفا والقوانين اللعبة تحصل عبر الفيفا والاتحاد التونسي على إجازة لاعب محترف له”.

وأكد النادي اعتزام دفع شرط الشراء في أقرب فرصة طبقا لموجبات العقد المبرم مع النادي الأهلي المصري”.

وأكد النادي احترامه الكبير لقوانين جمهورية مصر العربية كما طالب التدخل لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف ويحفظ حقوق إدارة الجيش المصري في علاقة بمسألة تجنيد اللاعب عمرو جمال بتمتيعه من تأجيل باعتبار احترافه وصغر سنه .