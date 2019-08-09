شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث تسويق أزارو في الخليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك بعد شكوى الجهاز الفنى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى من إهدار اللاعبين للفرص السهلة امام مرمى المنافس وفى مقدمتهم المغربى وليد ازارو الذى يهدر دائما الفرص السهلة امام مرمى المنافسين واخرها ما حدث فى لقاء الزمالك فى القمة 118 التى انتهت بفوز الاهلى بهدف نظيف حيث فوجئ الجميع باهدار وليد ازارو لاغرب فرص الدورى عندما تلقي الكرة العرضية والمرمى خالى تمام ولكنه وضع الكرة فوق العراضة بغرابة وسط دهشة الجميع
إدارة الأهلى تحدثت مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل الحصول على عروض خليجية لازارو للتخلص منه والسماح للادارة الحمراء من التعاقد مع مهاجم سوبر يرضى طموح الجماهير التى تتطلع لعودة الفريق الى مكانته الطبيعة على المستوى الافريقي بعد غيابه عن منصة التتويج لمدة 6 سنوات وهى فترة كبيرة للمارد الاحمر صاحب الرقم القياسي فى البطولة .
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