شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث تسويق أزارو في الخليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية تسعى إدارة النادى الأهلى لتسويق المهاجم المغربى وليد ازارو فى إحدي دوريات الخليج عقب فشل انتقاله الى أي من العروض الأوربية التى لم تكن جادة .

جاء ذلك بعد شكوى الجهاز الفنى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى من إهدار اللاعبين للفرص السهلة امام مرمى المنافس وفى مقدمتهم المغربى وليد ازارو الذى يهدر دائما الفرص السهلة امام مرمى المنافسين واخرها ما حدث فى لقاء الزمالك فى القمة 118 التى انتهت بفوز الاهلى بهدف نظيف حيث فوجئ الجميع باهدار وليد ازارو لاغرب فرص الدورى عندما تلقي الكرة العرضية والمرمى خالى تمام ولكنه وضع الكرة فوق العراضة بغرابة وسط دهشة الجميع

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إدارة الأهلى تحدثت مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل الحصول على عروض خليجية لازارو للتخلص منه والسماح للادارة الحمراء من التعاقد مع مهاجم سوبر يرضى طموح الجماهير التى تتطلع لعودة الفريق الى مكانته الطبيعة على المستوى الافريقي بعد غيابه عن منصة التتويج لمدة 6 سنوات وهى فترة كبيرة للمارد الاحمر صاحب الرقم القياسي فى البطولة .