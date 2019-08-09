شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع لمبارة الزمالك الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن موافقة الجهات الأمنية لحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، التى كان مقررا لها الأحد المقبل لتقام يوم الجمعة 16 أغسطس من الشهر الجارى.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك و ديكاداها فى التاسعة مساء يوم 16 أغسطس، على أن يقام لقاء العودة فى التاسعة والنصف مساء يوم 23 من الشهر ذاته داخل مصر أيضاً، على استاد بتروسبورت لمباراة الزمالك وديكاداها الأولى يوم 16 أغسطس الجاري.