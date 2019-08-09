شكرا لقرائتكم حقيقة جوائز الجبلاية لأوسكار أحسن معلق رياضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مسئولو اتحاد الكرة جائزة سنوية لأفضل معلق رياضى يتم تسليمها خلال حفل الأوسكار الذى ينظم خلال الفترة المقبلة و تحديداً قبل إنطلاق الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020. ويشارك فى حفل اختيار الأفضل ،الـ18 مدير فني لأندية الدورى الممتاز فى الموسم المنقضي إلى جانب كبار الإعلام. Advertisements ويحدد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و القائم بأعمال رئيس الجبلاية الموعد النهائي لحفل الأوسكار بالتنسيق مع مسئولو النادي الأهلي لتسليمهم درع الدورى إلى جانب جائزة أفضل لاعب و ناشئ ومدير فني و أفضل أخلاق رياضية و أفضل إعلامي رياضى.

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