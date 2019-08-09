شكرا لقرائتكم رئيس بعثة اليد: الفوز على تايوان خطوة مهمة فى مشوارنا بمونديال الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم بمقدونيا، أن الفوز على تايوان فى لقاء اليوم المحدد له الثانية والنصف ظهرا فى ثالث مواجهات مصر بالمونديال أمر لابد منه من أجل إستعادة الثقة .

وقال عبد الوهاب أن الفوز على تايوان خطوة مهمة من أجل الزحف إلى الدور الثانى فى البطولة لتحقيق الهدف ، مشيرا إلى أن المنتخب التايوانى وليد جديد فى عالم كرة اليد و منتخب مصر يستطيع تحقيق الفوز فى هذ ا اللقاء .

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ونجح منتخب ناشئين كرة اليد فى الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا أول أمس الأربعاء فى ثان مواجهاته بنتيجة 28 / 24 .

ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.