شكرا لقرائتكم وصول فراعنة اليد استعداد لمواجهة تايوان بمونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى منتخب ناشئن كرة اليد إلى تحقيق الفوز بعد تلقى الخسارة فى الجولة الماضية أمام فرنسا ، حيث وصل منتخب ناشئين كرة اليد منذ قليل إلى صالة مواجهة تايوان فى ثالث لقاءاته بكأس العالم التى تستضيفها مقدونيا حاليا .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان ، وتلقى منتخب ناشئين اليد خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

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وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف