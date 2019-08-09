رغم غياب 8 لاعبين.. تشكيلة "نارية" منتظرة للزمالك أمام بطل الصومال (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يمتلك طارق يحيى المدير الفني للزمالك تشكيلة "شبه مكتملة" على الرغم من غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة قبل مواجهة ديكاداها الصومالي بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك الجمعة القادمة فريق ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفقد الزمالك 8 لاعبين عن مواجهة بطل الصومال وهم: زيزو، محمود علاء، طارق حامد، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، محمد عبدالشافي، إسلام جابر، ومحمد أوناجم.

ومن المنتظر أن يعتمد يحيى المدير الفني المؤقت على طريقة 4-2-3-1 وتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي"الونش"، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.

الوسط: محمد حسن، محمود عبدالعزيز.

وسط هجوم: كريم بامبو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد.

محمد عواد، الصفقة الجديدة الأولى والحارس الأول في غياب "جنش" يملك خبرة وإمكانات تمكنه من تعويض غياب الحارس المخضرم بعد أن أجرى الزمالك تعديلاً شاملاً فى مركز حراسة المرمي بالاستغناء عن عماد السيد وعمر صلاح والتعاقد مع الثلاثي، محمد صبحي ومحمد أبوجبل وحارس الإسماعيلي.

فى الدفاع وعلى الرغم من غياب محمود علاء الدولي نجم الأبيض في الموسم الماضي إلا أن محمد عبدالغني أثبت أنه لا يقل قدرات عن منافسه فى هذا المركز بعد أن ظهر بصورة ممتازة أمام الأهلي فى ختام الدوري سواء فى استخلاص الكرات أو بناء الهجمة من الخلف فيما من المتوقع أن يبدأ عبدالله جمعة وحمدي النقاز والونش وهو ما يمنح هذا الخط الثبات "شبه الكامل" والتفاهم والانسجام.

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ويقف طارق يحيى مجبراً على إجراء تغيير واسع في منطقة وسط الملعب لغياب فرجاني ساسي وطارق حامد بثنائي آخر يملك إمكانات قريبة من أبرز ثنائي في الفريق الأبيض الموسم الماضي.

محمود عبدالعزيز "زيزو" قدم فى النصف الثاني من موسم 2017-2018 أداءً رائعاً وكان أبرز لاعبي الأبيض مع إيهاب جلال في مركز 8 ثم حافظ على مستواه حتى فقد مركزه في وجود فرجاني ساسي، ويتمتع زيزو بإمكانيات هجومية مميزة فى مركز 8 وقدرة على التسجيل والزيادة الهجومية علاوة على قدراته الدفاعية.

محمد حسن نجم بطل الدوري مع الأهلي في موسم 2013-2014 والذي توج به بصحبة زميله "كريم بامبو" مرشح لتعويض غياب طارق حامد بعد الإشادة التى حصل عليها من مدربه السابق خالد جلال عقب معسكر قبرص.

حسن كان أحد نجوم الدوري وأبرز اللاعبين فى مركز 6 مع وادي دجلة في موسم 2017-2018 وتعاقد مع الزمالك بعد منافسة مع الأهلي ولكنه لاقي تجاهلاً تاماً من كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للأبيض.

وعلى الأجنحة يبرز الثنائي الجديد، أشرف بن شرقي وكريم بامبو ليعوضا غياب كهربا وأحمد سيد "زيزو" وإبراهيم حسن، ويملك الثنائي إمكانات وقدرات رائعة وخبرة تمكنهما من قيادة الهجوم، فيما يبرز يوسف أوباما لشغل مركز المهاجم المتأخر أو اللاعب رقم 10.

وفي مركز المهاجم الصريح تميل الكفة لصالح عمر السعيد المهاجم الصاعد والأساسي في الفترة الأخيرة لشغل هذا المركز على حساب خالد بوطيب ومصطفي محمد.

وفي ظل الغيابات ستكون قائمة الزمالك للمباراة مكونة من 19 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام - حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - أيمن حفني - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - محمود شيكابالا.

خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بوطيب.