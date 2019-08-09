الأهلي يصدم النجم الساحلي بخصوص تسوية أزمة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي، إن ناديه رفض التسوية التي تقدم بها نادي النجم الساحلي التونسي، لحل أزمة المهاجم الايفواري سليماني كوليبالي، مهاجم القلعة الحمراء الذي رحل دون اذن النادي.

وأعلن النجم الساحلي، مراسلته بصورة رسمية للنادي الأهلي لتسوية أوضاع اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.

وأضاف القيعي في تصريحات إعلامية اليوم، الجمعة أن "النجم الساحلي، تقدم بطلب رسمي يطلب فيه تسوية أزمة سليماني كوليبالي، النادي التونسي طلب دفع نصف الغرامة التي وقعت على كوليبالي، على خمس سنوات مقبلة".

وأنهى :"النادي الأهلي سيرفض تلك التسوية، لأنها غير منطقية على الإطلاق، ليس لدينا مانع في حل أزمة كوليبالي وديا، ولكن ليس بهذه الطريقة".

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وكان كوليبالي صاحب الـ24 عامًا قد هرب من النادي الأهلي في عام 2017 قبل ينضم بارتيك الإسكتلندي ثم إلى النجم الساحلي التونسي مايو الماضي.

وتقدم الأهلي كان قد بشكوى ضد اللاعب إلي لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقررت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي فرض غرامة مالية على الإيفواري سليماني كوليبالي بقيمة مليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.

ومنح الفيفا، لاعب الأهلي الهارب، مهلة حتى 2 سبتمبر المقبل لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه.