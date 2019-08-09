أول تعليق من الصفاقسي على أنباء فسخ عقد عمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت إدارة الصفاقسي التونسي إنها تحترم لوائج وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص التعاقد مع عمرو جمال صفقة الفريق الجديدة.

وكشف عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن صفقة جمال إلى الصفافسي تعثرت على الرغم من التعاقد الرسمي بسبب ظروف تجنيد اللاعب.

وأضافت إدارة نادي الصفاقسي في بيان رسمي نشر على صفحة النادي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أنها حصلت على البطاقة الدولية لجمال وتعتزم شراءه بشكل نهائي وفقاً للعقد المبرم مع الأهلى.

وأكدت إدارة الصفاقسي على احترامها لقوانين الدولة المصري طالبة تدخل المسئولين لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف مع الوضع فى الاعتبار مستقبل اللاعب والعلاقات المصرية التونسية المتميزة .

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ونجح نادي الصفاقسي التونسي في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وحاول عمرو جمال صاحب الـ27 عامًا في الحصول على فرصة منذ عودته من الإصابة عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال موسم (2014-2015).

وخاض عمرو جمال عدة تجارب خارجية على سبيل الإعارة من خلال الانتقال لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي وهليسنكي الفنلندي.

جدير بالذكر أن عمرو جمال صعد للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم (2013-2014) ليشارك رفقة الفريق الأحمر في 102 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.