"مدرب الزمالك المنتظر".. بطل أمريكا الجنوبية وقاهر البرازيل (بروفايل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب الأرجنتيني رامون من تولي تدريب الزمالك خلفاً لخالد جلال المدير الفني السابق للنادي الأبيض.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقال مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" إن دياز وافق بشكل مبدئى على تدريب الزمالك في الموسم الجديد.

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وتابع الأرجنتيني ونجله إيمليانو الذي يعمل مساعدأً له، حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي، مسيرة دياز التدريبية والتي بدأت عام 1995:

بداية رائعة

منذ اعتزال دياز عام 1995 اتجه فورًا للتدريب ليكون فريق ريفر بليت أولى محطاته التدريبية والذي قاده بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ورغم اعتراضات الجماهير على تعيين دياز بسبب قلة خبرته إلا أنه تمكن من تحقيق نجاحات عديدة مع كبير الأندية الأرجنتينية حيث استمر قرابة سبعة مواسم حقق من خلالها ست بطولات دوري وبطولة كوبا ليبرتادوريس عام 1996، كما فاز بلقب السوبر لأندية أمريكا اللاتينية عام 1997.

الرحيل لإنجلترا

خاض دياز تجربة في إنجلترا من خلال قيادة تدريب أكسفورد يونايتد الإنجليزي، إلا أن تجربته لم توفق حيث لم يستمر سوى أشهر حيث رحل عام 2005.

العودة للأرجنتين

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في يناير 2007 تولى دياز قيادة تدريب سان لورينزو إلا أنه لم يستمر سوى موسم توج من خلاله بالدوري الأرجنتيني، حيث قاده في 47 مباراة حقق خلالها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 11 وخسر مثلها.

الرحيل للمكسيك

خاض دياز تجربة قصيرة في المكسيك حيث قاد كلوب أمريكا المكسيكي منذ يوليو 2008 وحتى فبراير 2009 ليخوض 24 مباراة مع الفريق المكسيكي إلا أنه لم يستمر.

ثلاث تجارب في الأرجنتين.

عاد دياز لبلاده الأرجنتين ليخوض ثلاث تجارب فالبداية كانت مع سان لورينزو الذي قاده في 2010 وحتى إبريل 2011 ليقوده في 30 مباراة حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 11 مباراة.

ثم تولى قيادة فريق إنديبندينتي الأرجنتيني في فترة قصيرة حيث حقق خمس انتصارات من أصل 18 مباراة، ليرحل دياز للعودة إلى ريفر بليت مرة أخرى حيث استمر لمدة عامين من 2012 وحتى 2014 حيث خاض معه 65 مباراة حقق الفوز في 30 مناسبة وحقق 17 تعادل وخسر في 18 مباراة.

تدريب الباراجواي

في ديسمبر 2014، قرر دياز خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية وهيّ قيادة منتخب البارجواي الذي استطاع معه أن يحرز المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا عام 2015 بعدما نجح في الفوز على البرازيل في دور الثمانية، إلا أنه خسر من الأرجنتين (6-1) في مباراة نصف النهائي، وفي مباراة الثالث والرابع خسر من بيرو (2-0).

قيادة الهلال

أولي تجارب دياز العربية كانت قيادة الهلال السعودي عام 2016 وحتى 2018، ليتوج مع الزعيم بلقب الدوري السعودي بعد غياب 5 أعوام، وتوج مع الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقاد دياز الهلال للوصول لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر أمام أوراوا ريدز الياباني حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل (1-1) في السعودية قبل أن يخسر في اليابان بنتيجة (1-0).

فشل

التجربة الأسوأ لدياز في المملكة العربية السعودية، كانت في اتحاد جدة السعودي حيث تمت إقالته بشكل سريع بسبب سوء النتائج والفشل في تحقيق أي انتصار مع الفريق.

الاتحاد فشل في تحقيق أي فوز تحت قيادة دياز، خلال 4 مباريات رسمية، خسر الاتحاد أمام الهلال في كأس السوبر بهدف لهدفين ثم تعادل مع الوصل الإماراتي 1 /1 في البطولة العربية، قبل الهزيمة في أول جولتين بالدوري، أمام الشباب صفر/ 1 ثم القادسية بثلاثية دون رد.

بيراميدز

وقاد دياز بيراميدز في الشتاء الماضي خلفاً لحسام حسن ليقود الأرجنتيني بيراميدز في 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات مقابل 3 تعادلات وخسارة أمام فريق الجونة.

واستطاع دياز الفوز على الأهلي والزمالك ليقود الفريق الأزرق إلى احتلال المركز الثالث ليتأهل الفريق إلى الكونفدرالية.