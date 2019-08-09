رغم الأزمة القلبية.. كاسياس ينضم لتشكيلة بورتو

انضم حارس بورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، الذي تعرض لأزمة قلبية في مايو (أيار) الماضي، إلى تشكيلة فريقه في الموسم الجديد للدوري البرتغالي لكرة القدم.

ظهر اسم حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق (38 عاماً) في تشكيلة بورتو، التي نشرها موقع الدوري البرتغالي الإلكتروني، قبل خوض المباراة الافتتاحية أمام مضيفه جل فيسنتي، غداً السبت.

وقال بورتو في يوليو (تموز) الماضي إنه سيمنح كاسياس منصباً بالجهاز الفني، أثناء تعافيه من مشكلة بالقلب.

وتعاقد بورتو الشهر الماضي مع الحارس الأرجنتيني أغوستين ماركيسين من كلوب أمريكا المكسيكي، وخاض الحارس (31 عاماً) مباراته الأولى خلال الفوز 1-0 خارج أرضه أمام كراسنودار، في تصفيات دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.