انضم حارس بورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، الذي تعرض لأزمة قلبية في مايو (أيار) الماضي، إلى تشكيلة فريقه في الموسم الجديد للدوري البرتغالي لكرة القدم.
ظهر اسم حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق (38 عاماً) في تشكيلة بورتو، التي نشرها موقع الدوري البرتغالي الإلكتروني، قبل خوض المباراة الافتتاحية أمام مضيفه جل فيسنتي، غداً السبت.
وقال بورتو في يوليو (تموز) الماضي إنه سيمنح كاسياس منصباً بالجهاز الفني، أثناء تعافيه من مشكلة بالقلب.
وتعاقد بورتو الشهر الماضي مع الحارس الأرجنتيني أغوستين ماركيسين من كلوب أمريكا المكسيكي، وخاض الحارس (31 عاماً) مباراته الأولى خلال الفوز 1-0 خارج أرضه أمام كراسنودار، في تصفيات دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الأزمة القلبية.. كاسياس ينضم لتشكيلة بورتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.