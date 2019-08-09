ناد صيني يعاقب هداف كأس أمم أفريقيا

عاقب نادي شنغهاي شينهوا الصيني، مهاجمه النيجيري أوديون إيغهالو، هداف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته.

لم يلعب إيغهالو (30 عاماً) مع فريقه الصيني في آخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، ومشاركته في كأس أمم أفريقيا، ثم إصابة مزمعة في ركبته اليسرى.

وتلقى إيغهالو العلاج في إسبانيا لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي وقضاء الوقت مسترخيا بدلا من التعافي.

ويبدو أن الصور والمقاطع قد تم حذفها، ويظهر في إحدها إيغهالو الذي سجل 7 أهداف في 9 مباريات لفريقه في الدوري الصيني هذا الموسم، مستلقياً إلى جانب زوجته داخل قارب في عرض البحر.

وكتب النادي على موقع ويبو: “تسبب هذا الحادث بقلق كبير لدى وسائل الإعلام والمشجعين وآثار اجتماعية سلبية خطيرة”.