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إسقاط تهمة الاغتصاب عن نيمار

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكد المدعون في البرازيل أنهم سيسقطون تهمة الاغتصاب ضد ، ليسدل الستار تقريباً على الاتهامات الخطيرة ضد مهاجم باريس سان جيرمان.

وجهت اتهامات بالاغتصاب ضد لاعب المنتخب البرازيلي في فندق بباريس، لكن نيمار زعم أن العلاقة كانت بالتراضي، ولم يستطع المدعون التوصل إلى أدلة لإثبات عكس ذلك.

وأبلغت أحد المدعين إستيفانيا بولين الصحافيين في ساو باولو: “كانت هناك علاقة عاطفية.. ما لم يتم إثباته العنف الجسدي”.

ويجب أن يوقع أحد القضاة على القرار الذي أوصت به الشرطة التي حققت في المزاعم، لكن عائلة نيمار احتفلت بالإعلان كأنه نهاية للقضية.

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وقال والد نيمار: “قطعنا خطوة أخرى، وبالتأكيد خطوة واضحة بالرحلة الصعبة في هذا الكابوس الذي عشناه خلال الأشهر الماضية”.

واستحوذت القضية على اهتمام العالم في مايو (أيار)، عندما اتهمت امرأة لاعب وسانتوس السابق باغتصابها في فندق، بعدما تعرفا على بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى نيمار الاتهامات ونشر المحادثات والصور المتبادلة مع المرأة.

لكن نيمار ما زال يواجه تحقيقا منفصلاً، فيما يتعلق باحتمال ارتكاب جريمة بنشر صور حميمية.

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