ريال مدريد يتفوق على ليفربول والسيتي في تحدٍ جديد

تصدر الموقع الإلكتروني لنادي ريال مدريد للعام الثالث على التوالي، قائمة مواقع الأندية الأكثر زيارة، وبفارق مليوني مستخدم، عن ليفربول، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ.

جاء موقع “الملكي” على رأس القائمة بمليونين و950 ألف مستخدم، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة كومسكور المتخصصة في إحصاء عدد رواد المواقع الإلكترونية.

ويأتي ليفربول الإنجليزي في الوصافة بـ925 ألف مستخدم، بفارق كبير عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي الذي زار موقعه 541 ألف شخص، وبايرن ميونخ الذي ارتاده 533 ألف زائر.

أما برشلونة فحل في المركز السادس، حيث زار موقعه 462 ألف شخص، وبفارق مليونين ونصف المليون زائر عن “الميرينغي”.