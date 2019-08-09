لم يبرم مانشستر يونايتد أي صفقات جديدة في الساعات الأخيرة في موسم الانتقالات بالدوري الإنجليزي.
لم يبحث اليونايتد عن بديل في وسط الملعب، يعوض الرحيل المحتمل للاعبه الفرنسي بول بوغبا إلى ريال مدريد، ليبتعد خيار بوغبا في الوقت الحالي عن مشروع زين الدين زيدان.
أغلق باب الانتقالات في إنجلترا، أمس الخميس، بينما كان الوسط الكروي يترقب إعلان ضم لاعب لاتسيو، ميلينكوفيتش سافيتش، لفتح الطريق أمام رحيل بوغبا إلى “الميرينغي” في موسم 2019-2020، مثلما يتطلع زيدان.
وبالتالي يكتفي “الشياطين الحمر” ببيع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، وظفره بالمدافع الدولي هاري ماغواير من ليستر مقابل 87 مليون يورو.
ويبدو أن السوق الإنجليزي نسى أمر لاعب الريال، الويلزي غاريث بيل، الذي يبدو أنه لن يتمكن في الوقت الحالي من العودة لـ”البريميير ليغ”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق سوق الانتقالات.. يونايتد يفشل في تحقيق أحلامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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