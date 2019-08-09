اليوم..المقاولون يواجه عجمان الإماراتي وديًا

يواجه نادي المقاولون العرب نظيره عجمان الإماراتي الذي يقيم معسكره في القاهرة، الساعة السابعة مساءً، على ملعب الجبل الأخضر، استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد

النحاس لاستغلال المباريات الودية من أجل الاطمئنان على حالة بعض اللاعبين وتجربة عدد من الشباب.

وكان المقاولون واجه الجبلين السعودي،

مساء أمس الخميس، وخسر بنتيجة هدفين لهدف.

وأنهي المقاولون العرب الموسم الماضي في الدوري العام، في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

ويطمح المقاولون العرب في دخول المربع الذهبي في الموسم المقبل، من أجل العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية.