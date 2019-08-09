محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوريتش في افتتاح الدوري الإنجليزي

ينطلق، اليوم الجمعة، الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2019- 2020، ويقص ليفربول شريط افتتاح الجولة الأولى بلقائه أمام نوريتش سيتي، الصاعد حديثًا للبريميرليج، في التاسعة مساءً على ملعب «أنفيلد»، وتستكمل مباريات الجولة غدًا وبعد غد.

كان ليفربول احتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، بفارق نقطة مع مانشستر سيتي، الذي توج باللقب، بعد صراع شرس بين الفريقين طوال الموسم وتبادل الصدارة.

خسر ليفربول منذ أيام أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الذي استضافه ملعب «ويمبلي»،

بالركلات الترجيحية، بنتيجة ٥-٤، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي.

يسعى ليفربول، بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، للفوز من أجل اقتناص أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد في مشواره نحو المنافسة على اللقب من جديد.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدفع بتشكيل يضم في حراسة المرمى: أليسون بيكر، وفي الدفاع ترينت ألكسندر أرلوند، جويل ماتيب،

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فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون،وفي الوسط جوردن هندرسون، جورجينهو فينالدوم، نابي كيتا، وفي الهجوم محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

كان كلوب أبدى غضبه من موعد مباراة فريقه الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية: كنت أفضل أن يخوض فريقي مباراة نوريتش يوم الأحد بدلًا من الجمعة، لقد لعبنا آخر مباراة في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي، الأمر لا يبدو لطيفًا.

وتابع: أرى الناس متحمسين ويتطلعون إلى المباراة، لكن لا أحد يهتم بالمشاكل التي لدينا، ولهذا السبب يجب أن أذكرهم لأن لا أحد يراها.