تعرف على موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بمشاركة محمد صلاح.. والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2019- 2020، ويقص ليفربول شريط افتتاح الجولة الأولي بلقائه أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثًا للبريميرليج،على ملعب «أنفيلد»، وتستكمل مباريات الجولة غدا وبعد غد.

وكان ليفربول قد احتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، بفارق نقطة مع مانشستر سيتي الذي توج باللقب، بعد صراع شرس بين الفريقين طوال الموسم وتبادل الصدارة.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت

مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتي حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

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وخسر ليفربول منذ أيام أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الذي استضافه ملعب «ويمبلي»، بالركلات الترجيحية بنتيجة ٥-٤، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب للفوز من أجل اقتناص أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد في مشواره نحو المنافسة على اللقب من جديد.

ومن المتوقع أن يدفع بتشكيل يضم في حراسة المرمى: أليسون بيكر، وفي الدفاع ترينت ألكسندر أرلوند، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون، وفي الوسط جوردن هندرسون، جورجينهو فينالدوم، نابي كيتا، وفي الهجوم محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

وكان كلوب قد ابدي غضبه من موعد مباراة فريقه الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية: كنت أفضل أن يخوض فريقي مباراة نوريتش يوم الأحد بدلًا من الجمعة، لقد لعبنا آخر مباراة في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي، الأمر لا يبدو لطيفًا.

وتابع: أرى الناس متحمسين ويتطلعون إلى المباراة، لكن لا أحد يهتم بالمشاكل التي لدينا، ولهذا السبب يجب أن أذكرهم لأن لا أحد يراه.