الإسماعيلي يخوض 4 وديات في معسكر أكتوبر

أكد طارق أبوالليل إداري الفريق لأول لكرة القدم بالإسماعيلي إن معسكر الفريق المغلق الذى يقام بمدينة السادس من أكتوبر سيستمر لمدة 10 أيام، حيث سينطلق اعتبارًا من يوم 14 وحتى 24 أغسطس الجاري وسيتخلله مباريات ودية مع فرق بتروجيت

وحرس الحدود وكوكاكولا، وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة.

من جهة أخري كشف بهاء مجدى لاعب الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوفد» عن أن الإسماعيلي دخل في مفاوضات معه رسميًا عن طريق اتصالات تمت

بينه وبين طارق أبوالليل إداري الفريق للعودة مجددا للدراويش، وأنه رحب بالطبع وقال إنه يمتلك عرضين من أندية الدوري الممتاز ولكنه يرغب في العودة للدراويش.

يأتي ذلك في ظل منح الجهاز الفنى للزمالك الضوء الأخضر للاعب للبحث عن نادي والرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انخفاض مستواه الفني في الفترة الأخيرة.