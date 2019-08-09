وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يضعان حجر الأساس لمشروع الطرح الاستثماري بمركز شباب سموحة

قام مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بوضع حجر الأساس للبدء في مشروع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية.

أكد صبحي أن هذا المشروع يعتبر انطلاقة لمشروعات الطرح الاستثماري التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في خطتها لرفع كفاءة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، حيث وصلت التكلفة الإنشائية بمركز شباب سموحة إلي 64 مليون جنيه وتشمل إنشاء مول تجاري ضخم وحمام سباحة وجراج تحت الأرض يسع لعدد 100 سيارة.

كما قاما أيضا بافتتاح عدد من الإنشاءات التي قامت بها شركة "تروي أند تروي" القائمة بأعمال الاستثمار مساهمة منها للمركز وإيمانا بأهمية دورها المجتمعي حيث شملت ملعب اسكواش، 2 قاعة شتوية للأعضاء، منطقة ألعاب للأطفال، مدرجات خلفية للملعب وصالةمغطاة.

بالإضافة إلي رفع كفاءة المركز والصالات الخاصة به، وإنشاء مسجد جديد، كما تم رفع كفاءة كل من ملعب كرة السلة وتحويله إلي ملعب (اكريليك)، وملعب النجيل الصناعي وتقدر قيمة الأعمال المتبرع بها للمركز ما يقرب من

١٥ مليون جنيه.جدير بالذكر أنه تم إطلاق مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب مع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة وزارة الشباب والرياضة وتقوم فكرة المشروع علي استغلال كافة المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب والإنشاء عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وذلك من أجل توفير خدمات رياضية جديدة جاذبة للشباب وتوفير مصادر تمويل ذاتي لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة.يذكر أنه قد تمت الموافقة علي أكثر من 700 مشروع بعدد 19محافظة فيما تم الانتهاء وترسية عدد 70مشروعا جار التنفيذ بهم بتكلفة استثمارية تصل إلي 617 مليون جنيه ما بين قيمة إنشائية تبلغ 476 مليون جنيه وقيمة حق انتفاع تصل إلي 141 مليون جنيه.