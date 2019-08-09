وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان ختام مهرجان مهارات الألعاب البحرية للغوص بالإسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم ختام فعاليات مهرجان الألعاب البحرية للغوص وممارسة التجديف والشراع والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار (التحدي والمغامرة) بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلي 8 أغسطس.

رحب صبحي خلال كلمته بمحافظ الإسكندرية وبالمشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي إبراز مكانة مصر في تنفيذ الأنشطة

حيث كرم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية المشاركين فى فعاليات المهرجان والقائمين على تنفيذه من قبل الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركين فى المهرجان يصل إلى 450 مشاركا في ألعاب السباحة بالزعانف، التجديف، شد الحبل بالمراكب ، الشراع ، وين سيرف ، مسابقة ترويحية، مسابقة جمع البالونات، والغوص والإنقاذ.

حضر المهرجان اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير لبرامج التنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية. تنفيذ الأنشطة الرياضية من خلال شواطئها الساحرة ومنها البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى توسيع دائرة الممارسة الرياضية للألعاب المائية وخاصة باختيار مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط لنشر فكر رياضة الممارسة والتأكيد على الدور المجتمعى للرياضة خاصة أن انتشار مثل هذه التجمعات سوف يضيف إلى خريطة الرياضة المصرية.حيث كرم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية المشاركين فى فعاليات المهرجان والقائمين على تنفيذه من قبل الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.الجدير بالذكر أن عدد المشاركين فى المهرجان يصل إلى 450 مشاركا في ألعاب السباحة بالزعانف، التجديف، شد الحبل بالمراكب ، الشراع ، وين سيرف ، مسابقة ترويحية، مسابقة جمع البالونات، والغوص والإنقاذ.حضر المهرجان اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير لبرامج التنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

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