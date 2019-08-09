تأخر الدعم يهدد مشاركة الخماسي الحديث ببطولة العالم المؤهلة للأولمبياد

في سابقة هي الأولى من نوعها يواجه الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان مشاكل مادية في سفر بعثة المنتخب الأول إلى المجر لخوض منافسات بطولة العالم المقررة في الفترة من ١ إلى ٨ أغسطس بالعاصمة المجرية بودابست والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠.

حيث تأخر الدعم المالي من وزارة الشباب و الرياضة من أجل سفر البعثة مما قد يؤدي إلى اعتذار مصر عن المشاركة في بطولة العالم وفقد

فرصة لزيادة عدد المتأهلين للأولمبياد. وأيضًا إلغاء المعسكر التدريبي الدولي للمنتخب المصري المقرر إقامته في إيطاليا قبل إنطلاق منافسات البطولة.ومن المفترض أن تشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من ٨ لاعبين بواقع ٤ رجال و٤ سيدات وهم: أحمد الجندي، إسلام حامد، وياسر حفني، وأحمد أشرف، وهايدي عادل، وسلمى أيمن، وأميرة قنديل، وسندس طارق. بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري.الجدير بالذكر أن الخماسي الحديث تأهل لأولمبياد طوكيو بلاعب ولاعبة ولا يزال لديه فرصة لمضاعفة هذا العدد من خلال بطولة العالم والتصنيف الدولي.وكان منتخب الشباب والناشئين للخماسي الحديث قد حقق إنجازا كبيرا باستمرار السيطرة المصرية على بطولات العالم للناشئين -21 عاما والتي أقيمت مطلع الشهر الماضي ببولندا وبطولات العالم للشباب -19 عاما و -17 عاما التي أقيمت نهاية الشهر الماضي ببلغاريا. حيث حصد المنتخب الوطني للناشئين -21 عاما 4 ميداليات بواقع ذهبيتان وفضيتان.

كما حقق منتخب الشباب -19 و -17 عاما 7 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضية وبرونزية.