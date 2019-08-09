تلقى مؤمن زكريا جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من نادى الجونة لضمه فى الموسم الجديد على سبيل الإعارة بعد اتصالات مكثفة جمعت بينه وبين حسام غالى مدير الكرة بالجونة للانضمام للفريق. بينه وبين حسام غالى مدير الكرة بالجونة للانضمام للفريق. فى المقابل، أكد كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط أنه سيسافر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة على ركبته والاطمئنان على موعد عودته للملاعب فى المرحلة القادمة، بينما عقد لاسارتى جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق لمعرفة عودة الثلاثى المصاب محمد محمود وشريف إكرامى وسعد سمير. ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة على ركبته والاطمئنان على موعد عودته للملاعب فى المرحلة القادمة، بينما عقد لاسارتى جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق لمعرفة عودة الثلاثى المصاب محمد محمود وشريف إكرامى وسعد سمير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا مطلوب في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.