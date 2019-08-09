باهر المحمدي على رادار الأهلي

جدد مسئولو النادي الأهلى محاولات ضم باهر المحمدى ظهير أيمن الإسماعيلى لضمه قبل غلق الانتقالات الصيفية، أو فى شهر يناير المقبل بعد أن أبدى الأهلىفى وقت سابق رغبته فى ضم اللاعب صاحب الـ22 عاما.
ويسعى الأهلى للفوز بخدمات المحمدى خاصة بعد أن أبدىالزمالك وبعض الأندية العربية الرغبة فى ضم اللاعب، ويأمل الفريق الأحمر أن يضم مدافع الإسماعيلى الذى سيكون بديلا لأحمد فتحى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجديد 2019- 2020 وتتجه النية لعدم تجديد عقده.
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