علي لطفي يقترب من حراسة مرمى الأهلي أمام اطلع برة

اقترب على لطفى حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حماية عرين الفريق الأحمر أمام «اطلع برة» فى ظل استمرار محمد الشناوى حارس المرمى الأساسى فى أداء البرنامج التأهيلى لإصابته بإجهاد عضلى بجانب إصابة شريف إكرامى الحارس البديل وهو ما يقرب لطفى من المشاركة أساسيا، خاصة بعد عودته للتدريبات وظهوره بصورة رائعة فى التدريبات الأخيرة. إصابة شريف إكرامى الحارس البديل وهو ما يقرب لطفى من المشاركة أساسيا، خاصة بعد عودته للتدريبات وظهوره بصورة رائعة فى التدريبات الأخيرة. كما عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى جلسة مطولة مع حسام عاشور لاعب وسط وقائد الفريق بعد أن عقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسات مع عاشور، وأيضا شريف إكرامى لتأكيد أهداف الفريق فى الموسم الجديد بداية من المنافسة بقوة على لقب دورى أبطال إفريقيا وأيضا البحث عن التتويج بلقب كأس مصر. المدير الفنى جلسة مطولة مع حسام عاشور لاعب وسط وقائد الفريق بعد أن عقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسات مع عاشور، وأيضا شريف إكرامى لتأكيد أهداف الفريق فى الموسم الجديد بداية من المنافسة بقوة على لقب دورى أبطال إفريقيا وأيضا البحث عن التتويج بلقب كأس مصر.

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