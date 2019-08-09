رياضة | الشمراني يفتح النار على الأهلي: سأجعلهم يندمون على طردي وهذا سبب عدم التجديد معي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشمراني يفتح النار على الأهلي: سأجعلهم يندمون على طردي وهذا سبب عدم التجديد معي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حمدان الشمراني نجم الاتحاد الحالي، ولاعب الأهلي السعودي سابقا، عن سبب عدم تجديد الأهلي له، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

ويستهل الاتحاد، موسمه الجديد في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 أغسطس الجاري، بمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

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وكشفت تقارير صحفية أن حمدان الشمراني، أكد أن إدارة الأهلي تخلت عنه بسبب حصوله على كارت أحمر، في إحدى مباريات الفريق، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما نفى ما قاله الأهلي بأنه تم طرده بسبب هجوم الجماهير عليه.

وشدد الشمراني، على أنه عازم على التألق مع العميد، بشكل سيجعل النادي الأهلي وجماهيره، يندمون على طرده، وعدم التجديد معه.