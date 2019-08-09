رياضة | مسؤول التعاقدات بالأهلي يكشف أخر مفاوضات موليكا

أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ملف التعاقد مع موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء قرار النادي بإنهاء المفاوضات وغلق الملف، بسبب صعوبة تنازل ناديه عن المقابل المادي الكبير والذي يرغب في الحصول عليه من وراء بيع اللاعب.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إن ملف التعاقد مع اللاعب لم يكن موجودا، وباتت فرص الحصول على خدماته صعبة بالوقت الحالي.

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وأضاف، "بالفعل اللاعب كان على طاولة المدير الفني من قبل أحد وكلاء اللاعبين، ولكننا لم نستغرق في المفاوضات طويلا بعدما تمسك ناديه باستمراره بين صفوفه".

وتابع، " أنهينا التعاقد مع اللاعبين التي وضعها المدير الفني ضمن أولوياته ونجحنا في سد احتياجاته، ولا نتلفت للانتقادات الموجهة ضد اللاعبين".

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.