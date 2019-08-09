رياضة | الأهلي يختتم تدريباته في التتش قبل مواجهة بطل جنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته في التتش قبل مواجهة بطل جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، في دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق قبل المواجهة المرتقبة في أولى المواجهات نحو استعادة اللقب الغائب.
ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداني، مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.