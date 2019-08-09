رياضة | الأهلي يختتم تدريباته في التتش قبل مواجهة بطل جنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته في التتش قبل مواجهة بطل جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق قبل المواجهة المرتقبة في أولى المواجهات نحو استعادة اللقب الغائب.