رياضة | منتخب ناشئات الاسكواش يفوز ببطولة العالم بماليزيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب ناشئات الاسكواش يفوز ببطولة العالم بماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد منتخب ناشئات مصر للاسكواش لقب بطولة العالم للاسكواش في البطولة التي أقيمت بماليزيا وأسدل الستار عليها اليوم 8 أغسطس الجاري.

وتوج منتخب ناشئات مصر بعد الفوز على ماليزيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .

و استطاعت هانيا الحمامي أن تفوز على الماليزية إيفا أزمان بنتيجة 3-1 بواقع أشواط : 6-11 ،11-6 ،11-9 ،11-3 في مباراة استغرقت 40 دقيقة.

كما فازت فريدة محمد على الماليزية اينا ايمباندي بنتيجة 3-2 بواقع أشواط : 11-9 ، 8-11 ،4-11 ، 11-9 ، 11-4 ، في مباراة استغرقت 42 دقيقة.