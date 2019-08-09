رياضة | مهاجم ميجا سبورت : حققنا عدة مكاسب من ودية بلقاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ميجا سبورت : حققنا عدة مكاسب من ودية بلقاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شادي اسماعيل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميجا سبورت أن الفوز الذي حققه فريقة على بلقاس، حقق عدة مكاسب استعداداً للموسم الجديد.

وقال اللاعب بأن الفريق يسير بخطى ثابته، عقب التعاقد مع مجموعة لاعبين جدد، بجانب عودة الثقة إليه بالهدف الذي سجله خلال اللقاء.

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تمكن ميجاسبورت أحد فرق القسم الثالث من تحقيق الفوز بهدف نظيف على مستضيفه فريق بلقاس أحد فرق القسم الثالث، أمس الخميس، بهدف دون مقابل ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

هدف المباراة الوحيد سجله مهاجم ميجاسبورت شادى إسماعيل فى الدقيقة ٨٤ بعدما تمكن من تجاوز مدافع بلقاس ببراعة ليجد نفسه مواجها للمرمى ليسددها قوية تسكن مرمى بلقاس.

جدير بالذكر أن بلقاس يتولى قيادته فنيا هذا الموسم محمد سليمان بينما يتولى قيادة ميجاسبورت فنيا سامح العيدروسى.