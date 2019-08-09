رياضة | اليوم .. بتروجت يواجه وادي دجلة استعداداً للمظاليم

يستضيف ملعب نادى السكة الحديد اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا مباراة فريق وادى دجلة بقيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونيس مع فريق بتروجيت بقيادة محمد عودة استعداد للموسم الجديد.

ويلعب فريق وادى دجلة اليوم لتجرب ملعب السكة الحديد قبل التعاقد للعبه علية الموسم القادم واستعداد لبطولة كأس مصر في الدور قبل النهائي.

Advertisements

ولعب فريق بتروجيت عدة تجارب ودية كان آخرها عجمان الاماراتي، والبنك الأهلي.

\

وتم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم بين فريق السكة الحديد وفريق المنيا.