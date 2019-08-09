رياضة | يوفنتوس يتحرك لضم نجم ريال مدريد بتوصية من رونالدو

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو قد طلب من يوفنتوس التعاقد مع لاعب ريال مدريد فيد فالفيردي.

الجدير بالذكر أن فيد فالفيردي "21 سنة" قد انضم من بنيارول إلى ريال مدريد، وتم وضعه في ريال مدريد كاستيا.

وقضى لاعب الوسط فالفيردي قترة إعارة في 2017 مع ديبورتيفو لاكورونيا لمدة عام واحد ومن ثم عاد لريال مدريد ونال إعجاب لوبيتجي وأيضاً زيدان مدربي الملكي.