رياضة | مفاجآة صادمة.. شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام اطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة صادمة.. شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام اطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نجم النادي الاهلي رمضان صبحي لإصابة في القدم خلال مران الفريق مساء أمس استعداداً لمواجهى اطلع بره السوداني.

واصيب رمضان في الأنكل خلال المران، وغادر قبل أن يعقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، لعلاج موضع الإصابة التي تعرض لها.

ورجع صبحي مرة أخرى للمران، ولكن شكا مجددًا من الإصابة ليغادر المران، ويعود للمرة الثانية بعدها بدقائق لاستئناف المران وحيدًا، بقميص مختلف عن اللاعبين، والتدريب منفرداً.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق اطلع بره من جنوب السودان، والمقرر يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، في ذهاب الدور دور الـ64 من أبطال إفريقيا.