رياضة | صحيفة "آس" ترصد 3 حقائق بشأن نيمار!

وارتبط اسم نيمار بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع بين الإدارة الباريسية وأيضاً إدارة فلورنتينو بيريز.

ورصدت صحيفة "آس" الإسبانية، وجود ثلاث حقائق بشأن نيمار! فالحقيقة الأولى هي أنه لن يلعب مجدداً لباريس سان جيرمان، والثانية هي أن إداراة ناصر الخليفي لا تريد البيع لبرشلونة.

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وجاءت الحقيقة الأخيرة بأن هناك عرض قوي من فلورنتينو بيريز سيصل مكاتب باريس بآخر أيام الميركاتو الصيفي الحالي وعلاقاته مع باريس سان جيرمان أفضل بكثير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة كانت سعيدة جداً بكلمات جيرارد بيكيه خلال المؤتمر الصحافي، وأن البارسا يريد من نيمار حديث صريح وعلني برغبته بالعودة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن حديث نيمار سوف يلغي فرضية ريال مدريد من الوجود ويجبر باريس سان جيرمان على الجلوس للتفاوض.