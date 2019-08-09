محمد حمدي زكي يسجل الظهور الأول مع الإسماعيلي الليلة...

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جدة - عمرو شويل قال صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، أن محمد حمدى زكى، المنضم حديثاً لقلعة الدراويش، سوف يظهر فى تدريبات الدراويش الليلة للمرة الأولى .
ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى إنهاء إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع محمد حمدى زكى مهاجم وصانع ألعاب سموحة بعقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة .
ووقع اللاعب على عقود انضمام للدراويش فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وتامر موسى عضو مجلس الإدارة.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل
وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .
ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .
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