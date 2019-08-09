شكرا لقرائتكم سليمانى كوليبالى يعرض 300 ألف دولار لإنهاء أزمته مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر في النادي الأهلي عن المبلغ الذى عرضه الأيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق "الهارب" دفعه للقلعة الحمراء مقابل التصالح وتسوية الأزمة المُشتعلة بين الطرفين منذ فترة طويلة.

وحصل الأهلى على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم كوليبالى مليون و400 ألف دولار بعدما هرب اللاعب من الأهلى سراً قبل أكثر من عامين وتحديداً فى مايو 2017.

وقال مصدر في الاهلي ان محامي كوليبالي عرض على الاهلي تخفيض الغرامة المُقدّرة بمليون و400 ألف دولار إلى 300 ألف دولار فقط ليس هذا فحسب بل أن اللاعب عرض عبر محاميه على الاهلي أن يتم دفع 100 ألف دولار مقدم فيما يتم دفع الـ200 ألف المُتبقية على أربع سنوات.

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وأضاف المصدر إلى أن عرض كوليبالي قوبل برفض تام من قبل إدارة الاهلي لأن النادي لا يمكن أن يوافق على التصالح مقابل تخفيض الغرامة لهذه الدرجة الضئيلة للغاية بجانب أن اللاعب غير مُلتزم ولن يدفع الغرامة بدليل أنه لم يدفع الغرامة منذ عامين تقريباً لذا لابد من جود "ضامن" له يتم اللجوء له حال تقاعس المهاجم الهارب عن الدفع حال الإتفاق على المبلغ الذى سيتم تسديده مقابل التصالح.

وأشار المصدر إلى أن الاهلي إشترط أن يكون نادي النجم الساحلي الذى إنتقل له كوليبالي مؤخراً هو "الضامن" للمهاجم الإيفواري وأن يتم الإتفاق على المبلغ الذى سيحصل عليه النادي وبعدها قد يُرحّب الاهلي بالصلح والتسوية.