شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطالب بهاء مجدي بإنهاء أزمته مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه طالبت بهاء مجدي الظهير الأيسر الحالى للزمالك والسابق للدراويش بضرورة إنهاء أزمته مع الزمالك بنفسه بعيداً عن تدخل الدراويش من أجل استعادته مرة أخرى .

وطالب مسئولى الاسماعيلى بهاء مجدى بالحصول على الإستغناء الخاص به من الزمالك لاسيما بعد إستبعاده من القائمة الأفريقية للفريق الأبيض لإتمام عودته للقلعة الصفراء دون أن تتكلف خزينة الدراويش أموالا طائلة حال الدخول فى مفاوضات مع الزمالك.

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وأوصي الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة محمود جابر بالتعاقد مع بهاء مجدي لتعويض النقص العددى في الجبهة اليسري حيث تعاقد مسئولو بيراميدز مع طارق طه لاعب الإسماعيلى كما دخل الزمالك فى الصفقة إلا أن المفاوضات توقفت وحصل فريق بيراميدز على خدمات اللاعب.

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .