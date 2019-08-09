لجنة الحكام تستبعد محمد عادل من حسابات الإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن يتم استبعاد اللاعب محمد عادل، من حسابات إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر خاصة أنه أدار مباراة الأهلي والمقاولون الأخيرة في الدوري العام، بالإضافة إلى أن مسئولو اتحاد الكرة قرروا إسناد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـــــ 16 بكأس مصر إلى طاقة حاكم مصري.

كما إن اتحاد الكرة قد قرر عدم طلب المساعدة بحكام أجانب إلا في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك فقط، بالإضافة إلى أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقدم يوم 17 من شهر أغسطس الحالي وذلك بعد أن يتم تعديل مواعيد مباريات كأس مصر بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأولمبي حيث أنها ستضيف إستاد الجيش ببرج العرب اللقاء.