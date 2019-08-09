اللاعب محمود علاء يغيب عن مباراة نادي الزمالك أمام بطل الصومال بسبب الأهلي

اعلن نادي الزمالك، غياب اللاعب محمود علاء مدافع الزمالك عن مباراة فريقه أمام فريق ديكاداها، بطل الصومال في مباراة الذهاب الــــــــــــــ64 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت، وذلك بسبب استمرار معاناته من الإصابة، ومحمود علاء لم يتعاف بنسبة مائة بالمائة حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي في ختام بطولة الدوري الممتاز التي توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة.

كما أن محمود علاء تعرض في هذه المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج في المخ، وأدي ذلك إلى استبداله في الشوط الأول من اللقاء، كما أن المصدر كشف بأن محمود علاء لم يشارك في التدريبات الجماعية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.