يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي مباشر بدون تقطيع beIN SPORTS HD 2 بجودة عالية يلا صلاح...

يستضيف فريق ليفربول منافسه نورويتش سيتى فى لقاء الجولة الأولى من البريميرليج موسم 2019/2020، وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب الأنفيلد معقل الريدز يوم الجمعة 9/8/2019.

كور ستار مشاهدة Liverpool VS Norwich City يوتيوب متعدد الجودة

يخوض فريق ليفربول أولى لقاءاته من الموسم الجديد بالبريميرليج 2019/2020، ويأمل الريدز فى تحقيق انتصاره الأول خلال المشوار، كما يسعى الفريق فى تقديم بداية نارية وإظهار الشخصية القوية، ويطمح بطل أوروبا فى قيادة الكتيبة النارية القديمة لتحقيق المكسب المنتظر والتصدر مبكرا، ويقود الفريق مثلث الرعب النارى المتمثل فى محمد صلاح ومانى فيرمينو ويساعدهم كلا من أوريجي الحديث وأرنولد، وفى الدفاع فانديك وأليسون بيكر فى حراسة المرمى.

((( سيتم إضافة روابط البث المباشر مع بداية الإستوديو التحليلي )))

نطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الدولى، وفى العاشرة بالتوقيت الدولى للسعودية، وبالساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

تشكيل ليفربول:-

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون

الهجوم : أوريجي وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

كما تذاع المباراة على قناة bin sport hd2 حصريا بالإضافة لنثل استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء يضم العديد من المحللين الكبار. وسيتم نقل اللقاء مباشرة والتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداث اللقاء.