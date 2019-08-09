ليفربول ضد نورويتش في افتتاح البريميرليج الليلة الموعد والقنوات الناقلة وتفاصيل أخرى

يبدأ الدوري الإنجليزي اليوم ولعل أبرز اللقاءات التي تهم العرب بشكل عام والمصريين بوجه خاص، هو مباراة ليفربول ضد نورويتش وبكل تأكيد لتواجد نجم المنتخب المصري محمد صلاح في صفوف الليفر، ذلك اللاعب الذي يحظى بشعبية كبيرة داخل مصر والوطن العربي، وبكل تأكيد لدى جماهير نادي المدينة الصناعية الكبرى بإنجلترا، ويعلم الجميع أن الريدز خسر البطولة الموسم الماضي بفارق نقطة عن البطل وهو مانشيستر سيتي، بعد أن ظل لفترة طويلة محتفظًا بالقمة لولا سوء الحظ الذي لازمه في بعض المباريات.

موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش

تُقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة مساء وفقًا لميقات المملكة العربية السعودية على ملعب آنفيلد، وهو معقل الليفر، ويديرها الحكم الإنجليزي الشهير مايكل أوليفير، هذا ويحظى ليفربول بنسبة كبيرة من توقعات المراهنين للفوز بتلك المواجهة، حيث تم إعطاءه 81%، بينما كان التعادل حاضرًا في تلك التنبؤات بنسبة 14% وكانت حظوظ نورويتش في الفوز متواجدة أيضًا بنسبة قليلة مقدارها 5%.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نورويتش

تنقلها عدة قنوات على رأسها beIN SPORTS HD 2 وذلك لحصولها على حقوق البث المباشر للدوري الإنجليزي، ويعلق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف، بينما توجد عدة قنوات أخرى على أقمار مختلفة ومنها Canal + Sport 2 Polska على القمر الأوروبي الهوت بيرد، وأيضًا سبورت تي في 2 على الهيسباسات والتركية الرياضية على القمر الصناعي التركي وعدد آخر يتضح من الصورة المرفقة.

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من أخبار اللقاء

أكد المدير الفني للريدز يورجن كلوب أن فريقه جاهز للفوز باللقب هذه المرة وبرغم عدم دعم الصفوف بلاعبين جدد، إلا أنه المتواجدين هم الأفضل ولا تواجد مراكز تحتاج إلى تدعيم، وفي ذات الوقت أشار إلى أن قيام المنافسين بتدعيم صفوفهم يؤكد أن المنافسة هذا العام سوف تكون قوية وشرسة، وجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي العريق يمتلك خط هجوم قوي جدًا مكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، وهم الأكثر تهديفًا خلال البريميرليج الموسم المنقضي ويكفي أن الثلاثة وهم من فريق واحد يتنافسون على الفوز بلقب الهداف.