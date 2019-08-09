الامارات | ودية حتا والامارات تنتهي لصالح الاعصار

شكرا لقرائتكم خبر عن ودية حتا والامارات تنتهي لصالح الاعصار والان نبدء بالتفاصيل
حيث سجل اهداف حتا البرتغالي ريكاردو ومحمود قاسم وعدنان حسين، بينما سجل اهداف الامارات سعيد سالم ومحمد عبد العزيز.
وكان فريق حتا قد أقام معسكرا تدريبيا خارجيا في صربيا وخاض خلاله 5 مباريات ودية.
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