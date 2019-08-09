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الامارات | ودية حتا والامارات تنتهي لصالح الاعصار

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق حتا على فريق الامارات بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي اقيمت امس  على ملعب نادي الامارات في رأس الخيمة ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

 

حيث سجل اهداف حتا البرتغالي ريكاردو ومحمود قاسم وعدنان حسين، بينما سجل اهداف الامارات سعيد سالم ومحمد عبد العزيز.

 

وكان فريق حتا قد أقام معسكرا تدريبيا خارجيا في صربيا وخاض خلاله 5 مباريات ودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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