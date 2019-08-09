شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مشجع لإيفرتون: وجَّه إساءات عنصرية لصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت السلطات البريطانية، القبض على صاحب التغريدة العنصرية بحق النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويخضع الرجل صاحب الـ32 عاما، وهو مشجع لإيفرتون غريم ليفربول في المدينة الشمالية، إلى الاستجواب، للاشتباه في ارتكابه جريمة عنصرية وعرقلة عمل أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه، حسبما نقل «سكاي نيوز عربية» عن شبكة «سكاي سبورتس».

واعتقل الرجل بناء على تحقيق، عقب تغريدة على موقع «تويتر»، تتضمن رسما مسيئا إلى المهاجم المصري، تم حذفها في وقت لاحق.

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وقال متحدث باسم شرطة مرسيسايد، إن سلطات إنفاذ القانون «على علم بتغريدة مهينة بحق أحد لاعبي ليفربول، تم تشاركها من قبل آخرين، وتحقق في الموضوع».

وأضاف: «لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية تحت أي غطاء كان، ومن يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين ويرتبكون جنايات من خلال القيام بذلك مثل جريمة الكراهية، عليهم أن يفهموا أنهم ليسوا فوق القانون».

وحظيت الواقعة بإدانة من جانب نادي إيفرتون، حيث نقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم «التوفيز»، قوله إن «النادي يدين بأشد العبارات أي نوع من العنصرية».

وأوضح المتحدث: «لقد تشاركنا المحتوى مع السلطات المختصة ونبحث في المسألة لمعرفة ما إذا كان مستخدم تويتر المشتبه به (الذي نشر التغريدة)، معروفا لدى النادي بأي شكل من الأشكال».